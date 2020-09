nyheter

Direktør Sverre Utvåg i Nordic Gruppen tok 2. mars initiativ til et møte med ordfører, kommunedirektør og næringssjef.

– Vi presenterte et opplegg for kino, bibliotek, eller begge deler, på Larsneset. Intensjonen fra vår side var at Harstad kommune kunne ha dette som et alternativ dersom OPS-konkurransen ble avlyst, sier Utvåg.