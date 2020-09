nyheter

Det sier Høyres gruppeleder Einar Mustaparta.

Alvorlig sykdom

Harstad Tidende har flere ganger skrevet om den 23 år gamle mannen som lider av den alvorlige muskelsykdommen Spinal muskelatrofi type 3. I snart to år har den unge mannen kjempet for et verdig liv, etter at han returnerte fra studier i Tromsø til hjembyen Harstad i 2018.