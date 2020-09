Kommer til å be om tvunget helsevern for øksemannen fra Harstad

nyheter

Mannen i 40-årene banket og sparket deretter i døra i et forsøk på å komme seg inn i lokalene til rustjenesten. Da han like etter ble pågrepet av politibetjenter, bekreftet han at han ønsket å "knuse de ansatte ved tjenesten".

– Æ har både hammer og øks, og skal knuse dokker! Den bevæpnede mannen som tirsdag ble arrestert etter svært truende fremferd i Harstad sentrum, er nå varetektsfengslet i fire uker.

De truende tekstmeldingene han sendte i forkant, var blant annet disse: "Du vet faen ikke hvem du leker med! Æ gir faen om æ skade noen!". "Kom før kl. 1100 ellers tar æ en hevn dokker ikke engang kan fantasere om!!" "Ikke lek mere med hodet mitt, trust me æ kan ødelegge dokkers liv som dokker".