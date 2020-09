Beboerne jubler over nedsatt fartsgrense: – Det er en seier for barna

Jeg synes det er kjempebra at de endelig vinner fram ...– Jeg synes det er kjempebra at de endelig vinner fram ...

I årevis har Tennvassåsen bygdelag kjempet for nedsatt fartsgrense gjennom bygda. De har fryktet for at liv vil gå tapt dersom ikke fartsgrensen blir satt ned fra 50 kilometer i timen til 40.

Espen Ludviksen (Sp), varaordfører i Harstad, bekrefter at saken har fått ny vending.