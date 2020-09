nyheter

Per 15. september så er det 67.600 som har hørt Bodøsommer og 146.500 som har hørt Kaffe til gutta. Han er blitt et kjent fjes i Harstad by og er aktiv både på Youtube og Instagram. På Instagram har han 30.500 følgere som er mer enn det totale innbyggertallet for Harstad kommune.

- Nei, det er kult og artig at så mange følger meg, sier Slangen.