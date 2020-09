Operapub med Arctimus, Ingebjørg Kosmo og Magne Fremmerlid

nyheter

Operapub med Arctimus trio er nå blitt en årelang tradisjon i landsdelen. Denne forestillingen settes opp på et titalls små steder i Nordland og Troms, og fornyes hvert år med nye solister og nytt program. Årets utgave led dessverre av koronakrisen – artistene rakk akkurat premieren 11. mars før all kulturformidling måtte stanses i flere måneder.

Nå er Arctimus trio og operasolistene mer enn klare for å opptre igjen. Gunn Torild Dons, innehaver av Hamnvik Handelssted Donsegården, er to av i alt fem utvalgte arrangører som er så heldige å kunne tilby denne fantastiske forestillingen til publikumet på Ibestad. Arrangørene gleder seg stort og garanterer at publikum og musikere blir godt tatt imot!