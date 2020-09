nyheter

«Æ og du» heter Ska Patrol sin nyeste singel og nå finner du den utgitt digitalt.

Sangen beskrives som en trøstesang nå som vi går mot mørkere tider. For som bandet selv sier i en pressemelding:

Nordnorske strofer på løpende gavebånd

«Ute svinger høsten med tryllestaven, gjør lufta frisk, skogen fargerik og legger et mjukt og mørkt teppe over kveldene. Høstmørket er den perfekte settingen for lys i lune stuer og god musikk på øret. Ska Patrol vet at i høstmørket trenger vi ekstra varme og hverandre, og slipper låta «Æ og du», en ekte reggaegave pakka inn i deilig arktisk ska-papir og nordnorske strofer på løpende gavebånd. Det e høst, det e «Æ og du» og Ska Patrol».

Mistet festivaljobber på grunn av Covid-19

- Som andre artister mistet også Ska Patrol festivaljobber i sommer og høst på grunn av covid-19. Vi håper at vi får se et annet musikalsk og kulturelt landskap i 2021, sier vokalist Torgeir Steinsland.

-Da er det godt å ha studio og nye låter som et plaster på såret, tilføyer bassist Steinar Øian.

De musikalske røttene til Ska Patrol kommer fra Jamaica, og ispedd nordnorsk fandenivoldskhet og humor kaller de musikken for arktisk ska.

Ska Patrol består av:

Torgeir Steinsland - vokal

Steinar Øian - bass

Remi Stark - gitar

Jan Erik Vik - orgel

Petter Marius Gundersen - trompet

Torbjørn Ingvaldsen & Øystein Lunde Ingvaldsen - trombone

Ole-Morten Indigo Lekang - perkusjon

Kim Karlsen - trommer

Espen Elverum Jakobsen - clavinet, synth, gitar og kor

Produsert av: Espen Elverum Jakobsen og Ska Patrol

Tekniker: Espen Elverum Jakobsen

Mastering: Håvard Christensen, Store Studio, Bodø

Cover: Øystein Lunde Ingvaldsen

Plateselskap: Lunheim Grammofon