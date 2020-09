nyheter

- Pride betyr stolthet, sier Lucas Gierstad.

- Via Pride fremmer vi synlighet og stolthet i forhold til egen seksualitet. Det var litt kjipt at det ikke ble parade i år, men det er jo sånn at masse blir avlyst i disse tider så det er forståelig, sier Gierstad.

For mangfold

Selv er han leder i Skeiv Ungdom Harstad, en organisasjon som er for mangfold og imot diskriminering.

- I Skeiv Ungdom Harstad har vi en del sosiale aktiviteter. Vi har vel rundt 20-40 medlemmer og har plass til flere, sier Gierstad.

Regnbueflagg

Valerian Lehmann Penzo og Even Aronsen synes også at det er viktig å markere Pride.- Vi lever i 2020 og alle må ha lov å elske den de vil. Det er viktig å feire at man er den man er, og kan elske hvem man vil, sier Lehmann Penzo.- Jeg synes det er viktig å feire mangfoldet i samfunnet, og jeg ønsker å vise min støtte. Det er fint at vi er ulike og det er verd å feire. Jeg var med og gikk i parade i 2019, og syntes det var kjempehyggelig, sier Aronsen.





Tore L. Gabrielsen er tidligere leder i LLH Harstad.

-Jeg pleier hvert år å markere med å ha et regnbueflagg på hver av de to verandaen mine. Jeg pleier å poste bilde av dette på sosiale medier. Jeg får for det meste positive tilbakemeldinger på dette men det dukker alltid opp en eller to negative kommentarer. Kanskje har dem som mobber noe uavklart med seg selv, jeg vet ikke, forteller Gabrielsen.

Tips for å "komme ut av skapet"

Gabrielsen (64) forteller videre at det er mindre fordommer mot homofili nå enn da han var yngre. Han har et tips til unge skeive som ønsker å «komme ut av skapet».

- Det viktigste er å akseptere seg selv for den man er.