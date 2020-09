Moria-barn til Tjeldsund nå – jeg ber ordføreren ta initiativet!

nyheter

På grunn av manglende mulighet for administrativ saksbehandling i forkant fikk jeg som representant beskjed om fremme saken på selve møtet. Dette ble gjort når ordføreren tok til ordet for det, men siden dette var etter at sakslisten var referert i begynnelsen av møtet, ble det nedlagt protest fra andre kommunestyrerepresentanter og jeg måtte dessverre trekke saken.

I oppropet heter det blant annet at Tjeldsund kommune ber om at Norge skal være en pådriver for at menneskerettighetene overholdes i europeiske flyktningleirer, og at barns grunnleggende behov blir dekket. Tjeldsund kommune har kompetanse og kapasitet til å bosette flere flyktninger enn hva regjeringen har lagt opp til, også når det gjelder enslige mindreårige, og ber regjeringen svare positivt på henvendelsen fra Hellas om å ta mot enslige mindreårige fra flyktningeleirene.

Onsdag morgen våknet vi til nyheten om at Moria-leiren i Hellas brenner og at 5000 barn lever under skrekkelige forhold i og etter brannens herjinger. I følge øyenvitneskildringer blir flyktningene tvunget til å bli i leiren og at dem som forsøker å forlate blir møtt av politistyrker med skjold og køller. En forferdelig situasjon som var varslet i forkant.

Etter kraftig press fra SV, hjelpeorganisasjoner og den norske befolkning har regjeringen gitt etter og signalisert at Norge er villige til å ta i mot flyktninger fra Moria-leiren.

Ifølge barne-og familieminister Kjell Ingolf Robstad (KrF) handler dette om kun 50 personer. Et skammelig lite antall og som viser regjeringens manglende handlekraft ovenfor medmennesker i ytterste nød. Etter min mening bør Norge ta imot 1000 flyktninger samtidig som at Tjeldsund Kommune tar ansvar og bidrar med å hente hjem 20 personer.

Tjeldsund kommune har lang erfaring med å være vertskommune for bosatte flyktninger, mindreårige asylsøkere, samt asylsøkere fra ulike krigsherjede land gjennom årene. Vi har bistått med dyktige fagfolk, gode lokaler og et inkluderende lokalsamfunn. For oss som bor her har flyktninger og asylsøkere, som enkeltpersoner eller som gruppe, bidratt i lokalsamfunnet med sin flerkulturelle berikelse. Dette kan handle om mattradisjoner, underholdning, lek og kunnskap. På den andre siden har vi som folk og samfunn gitt flyktninger og asylsøkere trygghet og et liv som er verdt å leve.

Empati handler om å sette seg inn i andre menneskers situasjon, da er det lett å forså at livet i seg selv er det største å berge. Sett i et slikt perspektiv vil jeg som kommunestyrerepresentant nå be ordføreren i Tjeldsund om å ta initiativet på kommunestyremøtet den 14. september, om å bistå med å hente flyktninger fra Moria-leiren hjem til Tjeldsund nå.