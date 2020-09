Turgåere på Grytøya reddet ned av ambulansehelikopter

nyheter





To turgåere skal ha vært på tur på Storgalten på Grytøya sammen med en hund. De gikk seg fast i et bratt pari. Det var for bratt til å fortsette opp og for mye løse stener til å gå nedover.



Ambulansehelikopter ble varslet og kom raskt til stedet. Politiet kan melde at ingen ble skadet i hendelsen og personene så ut til å være godt turvante da de hadde med seg gode klær og utstyr.