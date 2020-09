- Man bør være jovial i en sårbar situasjon

nyheter

Emilie Fosshaug og venninnen Nora Strand satt ute i sola, da vi treff dem i Harstad sentrum.

- Jeg synes det siste halve året har vært spesielt. Jeg føler at jeg har mistet mye når det kommer til skole. Det er lettere og lære når man er fysisk på skolen, og får en lærer-elev-kjemi og læreren kan forklare deg bedre vanskelig fagstoff, sier Fosshaug.



Strand er enig.

- Det har også vært vanskeligere å holde kontakt med venner i perioder der alt har vært stengt. Mye av det å studere er jo å være del av et sosialt miljø, sier Strand.

De går begge to på musikklinja på Heggen videregående skole.

Unnødvendig med hamstring

I forhold til at mange hamstret inn mat og toalettpapir rett etter 12. mars har de dette å si.

- Det var selvfølgelig ikke like ille som i USA, men jeg synes folk var litt egoistiske når de hamstret så mange ting. Man bør kanskje heller være litt jovial i en sårbar situasjon og tenke at kanskje andre også vil handle, sier Fosshaug.

- Jeg husker at jeg skulle kjøpe toalettpapir 13. mars og da var det helt tomt. Det er kjipt da det var noe jeg trengte, forteller Strand.

Nettbutikkene kolonial.no og farmasiet.no melder om en økning av salg av blant annet Ibux, Paracet, C-vitaminer, jordbærkondomer og graviditetstester, hva tenker dere om det?

- Det blir nok sånn når folk kjeder seg inne. Jeg har hørt at Paracet kunne gjøre symptomene av Covid-19 viruset mildere, sier Fosshaug.

- Jeg trur vi kan få en liten økning av babyer som blir født i 2021, men ikke like mye som etter andre verdenskrig, sier Strand.



Fredrik Søreng og Anna Reppen Bech ble også spurt de samme spørsmål og hadde følgende til svar.

- Det har gått greit, sier Reppen Bech.

- Jeg føler ikke at korona har påvirket meg så mye. Når jeg har vært i Tromsø har jeg tenkt mer over det siden de har mer smitte der, sier Søreng.

Har tatt det med ro

I forhold til hamstring tok paret det ganske med ro.

- Jeg synes det er latterlig at folk handlet så mye, sier Søreng.

- Det er neppe tilfeldig, sier Søreng.

- Kanskje folk hamstrer mer når man blir litt innelåst og ting stenges ned, sier Reppen Bech.