Inviterer til pårørendeskole

Pårørendeskolen har vært et tilbud i Harstad i over ti år. I slutten av september inviterer Bergsodden sykehjem til et nytt kurs for pårørende og nære venner til demenssyke.

Her møter pårørende andre som er i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

– Forskning viser at pårørendes omsorgsoppgaver er omfattende og krevende og kan påvirke pårørendes helsetilstand. Informasjon og veiledning kan bidra til å redusere omsorgsbelastningene. Familie og nære venner til personer med demens er velkomne til å delta, sier de til Harstad Tidende.

Over flere samlinger får folk kunnskap om temaene demenssykdom, om forekomst, årsak og symptomer, kommunikasjon, pårørendes opplevelse, informasjon om tilbudet i kommunen – økonomi og rettigheter, tilrettelegging og aktivitet.

Pårørendeskolen er et samarbeidsprosjekt mellom Harstad demensforening, Harstad kommune, Kvæfjord kommune og Geriatrisk poliklinikk v/ UNN Harstad