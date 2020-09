EUs fallitt i Moria

Mediebildet kan utløse et prisverdig engasjement, men viser som regel bare et utsnitt av nøden.

Uansett om det skulle være fortvilte flyktninger eller frustrerte fastboende som står bak brannene, så vitner det om en situasjon som for lengst er blitt uholdbar, også for de sistnevnte. Behovet er akutt for bistand på den greske øya Lesbos. Norge er blant de land som dagen etter den første brannen sendte et høyt kvalifisert team. Samtidig kunngjorde regjeringen sin beslutning om å hente hit 50 personer fra Moria, et antall mange mener bør økes. Over 125 kommuner sier seg klare for sin del av oppgaven.

Mange kategorier av mennesker på flukt var stuet sammen i Moria, i likhet med de øvrige, sterkt overbefolkede leirene i Hellas. Noen har reist fra et liv i håpløshet, men uten å ha et beskyttelsesbehov i juridisk forstand. Regjeringen gjør rett i å prioritere flyktninger fra Syria og særlig barnefamilier. Dette for å unngå en søknadsprosess som ender med utsendelse igjen fra Norge. Å spore opp og velge ut de 50 blant Morias nær 13.000, eller de over 40.000 totalt i Hellas, er en krevende jobb – før transporten, i disse koronatider.

Om utvelgelsesarbeidet er blant annet det å si, at det burde ha startet for lenge siden. Men det som egentlig burde ha vært i gang lenge, er et samordnet arbeid innen EU for å avlaste blant andre medlemslandet Hellas for en oppgave som et lite land med store problemer aldri var ment å skulle løse alene. Om det nå er kommet et tysk/fransk initiativ, har EU en lang vei å gå mot en asyl- og flyktningpolitikk som fungerer etter forutsetningene. FN – og det såkalte verdenssamfunnet – kan føyes til den samme listen.

Et munnhell som hentes inn i diskusjonen om 50 fra Moria sier at noen ikke kan gjøre alt, men at alle kan gjøre noe. Perspektivet som imidlertid ikke må glemmes, er de titalls millionene som er på flukt i verden og alle flyktningleirene med forhold minst som i Moria. Norge kunne sikkert øke antallet fra Moria noe. Men helhetstenkning og prioritering er nødvendig, i verden og i Norge. Mediebildet kan utløse et prisverdig engasjement, men viser som regel bare et utsnitt av nøden.