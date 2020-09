Dette synes vi om tidlig stenging av uteplasser

nyheter

Carina Fosseng Aune forteller at det er første gang hun er ute på to år, siden hun har vært gravid to ganger med tett mellomrom.



- Før jeg fikk barn var jeg oftere ute enn nå. Personlig merker jeg ikke så stor forskjell nå. Man sitter stort sett med samme bord uansett og snakker med de samme folkene som man kom med, sier Fosseng Aune.

Hun legger til at Verftet er hennes desiderte yndlingsplass.

- Jeg trives med menneskene og atmosfæren her.



Dumt at flere har hjemmefester som kommer ut av kontroll

På nabobordet finner vi Lars Ivar Nilsen sammen med Nina Margareta Andersen.

- Jeg synes at forbudet gjør at det legges mer opp til at folk har hjemmefester, der man risikerer at ting kommer ut av kontroll, sier Andersen.



- Jeg kan forstå at de har dette forbudet. Folk blir kanskje ikke så fulle når drikketiden kortes ned. Jeg liker meg veldig godt på Verftet, og her tar de smittevern på alvor. Jeg er veldig nøye med hva jeg gjør og hvor jeg ferdes på fritiden siden jeg er innom helseinstitusjoner i jobbsammenheng, sier Nilsen.



Paret har for øvrig planer om å få seg en hund men er for tiden ikke helt enig om rase.

Uenig

Dini Mahmod forteller at han slettes ikke er enig i stengetiden.

- Jeg liker det ikke! Jeg har lyst å gå på byen overalt å drikke, danse og å møte vennene mine. Jeg tror det burde være nok å si til folk at de må holde avstand. En venn inviterte meg på fest på grunn av at han ville samle venner og han syntes det var dumt at alt stengte tidlig på byen. Da jeg kom til han var det så fullt der at jeg kunne ikke sitte. Det hadde vært bedre å møtes ute heller, nei jeg liker ikke disse reglene, jeg er ikke enig, utbryter Mahmod.