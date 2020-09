-Det e høst over byen, vi vet det går mot mørketi.

nyheter

Det var fristende å starte mine skriblerier denne gang med et vers om høsten, fra ei vise jeg har laget om de fire årstidene.

For nå er vi på god tur inn i all magien en høst kan by på, men også inn i det uvisse. For i tillegg til å glede oss over mørke kvelder og tente lys, sterke farger og klar luft, så har den et par ess i armen. Uvær med storm, og bøtter med regn eller snø kan ta pusten fra oss. Men for mange er værskifte bare noe som krydrer opplevelsen av å være til.

Jeg kan ikke minnes at jeg som unge og ungdom tenkte så mye på været, da var været noe som bare var der som en kulisse til livet som inspirerte til ideer, lek og opplevelser. Og med det tenker jeg vi like godt reiser tilbake i tid og til bygda på nordsia der jeg vokste opp. Kjellhusbygda kunne alt dette med høsten, og en tur langs den gamle veien i bekmørket var en oase med knasking av uskyllede gulrøtter og turnips mens man så seg tilbake i tilfellet de som eide gård og grunn kom etter.

Slang var en av aktivitetene til unge røvere, obligatorisk opplæring fra eldre søsken, og skummelspennende som fy. Alle hadde jo hørt de grusomste historier om den rasende bonden som satt høyt i toppen av et tre med sitt haglegevær ladet med salt og bare ventet på å få trekke av BANG! Rett i rumpeskinka.Det var en del av det som dreiv frem forestillingen. Vi var midt i vårt eget teaterstykke, brothers and sisters and friends på vei mot en åker i bekmørket, mens vi hvisket de skumleste historier.Ahh, hvilken tid, jeg får fry(d)sninger og munnen full av stein og jord.

Har noen forresten hørt om unger som går på slang i dag? Neppe. Jeg hører nok til den siste forekomsten av mennesker som har opplevd det. Jeg skulle virkelig ønske jeg hadde en tidsmaskin som tok meg tilbake, for jeg kjenner høstens magi fra den gang da i hele kroppen. Jeg minnes sauesankingen og slaktetid.Som liten gutt med en bøtte i hånden ble jeg sendt til nærmeste gård for å hente blod fra en okse som ikke ble bønnhørt.

Døren til fjøset stod på vidt gap og alle som gikk forbi kunne se bygdas slakter gjøre seg klar. Det var ingen billetter og alle fikk se.

Det var ingen som løp til og sa, å nei, hva gjør denne ungen på knappe sju her.

Det var en del av livet, og med store øyne så jeg oksens rennende blod fylle bøtta før jeg labbet tilbake mens jeg tenkte på mammas saliggjørende og velduftende blodpannekaker.

På bygda lærte vi selv alt om the real life. Vi var på en måtte tvunget til å forske på alt som var, de voksne hadde nok med seg og sitt. Det var ikke alltid vi forstod rekkevidden av forskning og konsekvenser, men vi lærte. For eksempel hadde min eldste bror hørt noen fortelle at katter alltid kom ned på beina uansett høyde og fart gjennom luften.

Så da en ofte sett villfaren katt kom luskende opp marka mot huset i god tro, lokket bror min den til seg for å forske litt. Han sveivet like godt igang katten ved å holde den i halen før han slapp taket og sendte den på en luftetur rett mot himmelen. Jeg tenker den sjokkerte katten en kort stund trodde den skulle møte sin frelser, men jordens tyngdekraft ville noe annet.

Joda, katten landet helt riktig på beina og la til flekkings i samme retning den hadde kommet fra. Broderen kom etterhvert til den konklusjon at vennligsinnede og høytflyvende katter lander på beina, men er sjelden eller aldri sett etterpå.

Livet på bygda har satt spor, og jeg tåler det meste og har med mange gode minner fra alle årstider. I dag er vi mer opptatt av vær og vind, og det blir avgjørende for valg av aktiviteter. Og som voksen er jeg blitt mer sivilisert og noget satt.

Nå er slaktetid og slang forlengst borte til fordel for fjernkontroll og mobil i godstolen. Men minnene om høsten og all magien ligger fortsatt og ulmer. Tenn lys og tenn dem for noen der ute. Vi befinner oss i samme båt alle som en.