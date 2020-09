Besøk av Anniken Huitfeldt

nyheter

Huitfeldt besøkte torsdag 10. september Bjerkvik Tekniske Verksted (BTV) og verkstedet ved Ramsund Orlogsstasjon etter invitasjon fra klubbene/Fellesforbundet. Senere på dagen var Tjeldsund Arbeiderparti vertskap for et samvær på Tjeldsundkroa der hun fikk orientering om forventninger og utfordringer fra politikere og klubbtillitsvalgte.

Samstemte råd

Som leder for Utenriks- og forsvarskomitéen har Huitfeldt besøkt både Ramsund og Evenes flere ganger, men det var første gang hun besøkte BTV. Hun var imponert over kommunenes arbeid for å legge til rette for Forsvaret.

– Jeg får som komitéleder mange telefoner om hva som trengs i forsvarssammenheng, og det viktigste som disse fire arbeiderparti-kommunene har gjort, er å stå samlet. Det er ikke ofte jeg får så samstemte råd fra en region som til og med strekker seg over to fylker. Denne regionen blir et viktig knutepunkt i byggingen av framtidas forsvar, og en del av suksessen er at kommunene har stått sammen.





Rekruttering blir viktig

Den største utfordringen nå blir å sørge for en god rekruttering som kan sørge for at de ulike forsvarsgrenene får de mannskapene som de trenger.

– Når det gjelder mannskaper til jagerflyene og overvåkningsflyene, må vi benytte sjansen nå når det er dårlige tider for sivil luftfart. Der er mange uten jobb, og Forsvaret må få tak i disse pluss unge som holder på å utdanne seg til piloter og teknisk personell for en karriere i sivil luftfart. Generelt kjenner de unge for lite til hvor gode muligheter det er i Forsvaret, blant annet med gode lærlingeplasser og godt arbeidsmiljø. Jeg har fått flere innspill på nødvendigheten av å kunne rekruttere lokalt siden det ofte fører til at personellet blir der de har utdannet seg. Når det gjelder rekruttering til cyberforsvaret, ser vi at mange blir interessert i dette når de kommer inn i Forsvaret. Blant dem som tar denne type utdanning sivilt, trekkes også mange til Forsvaret fordi der finnes både spennende og viktige arbeidsplasser, sier Huitfeldt.





Økte utgifter for kommunene

Leder i Tjeldsund Arbeiderparti, Evald Joakimsen, trakk fram noen av utfordringene som kommunene står overfor når det gjelder den massive forsvarsutbygginga.

– Økt forsvarsaktivitet medfører store utgifter til infrastruktur i kommunene. Blant annet vil det koste mye å bygge ut skoler, barnehager og veier i takt med Forsvarets behov. I Tjeldsund er allerede kapasiteten på skolene i Ramsund og på Evenskjer sprengt, så her må det bygges ut. Bare skolen i Evenes som nå snart er ferdig, har tatt høyde for økt elevtall. Vil kommunene få kompensert disse utgiftene? Ellers har vi en del utfordringer når det gjelder samferdsel, både når det gjelder flyruter og generelt kommunikasjonen på aksen Harstad – Narvik. Etter besøkene på verkstedene i Bjerkvik og Ramsund møtte Anniken Huitfeldt politikere og klubbtillitsvalgte på Tjeldsundkroa.