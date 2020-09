Stort oppmøte på kinopremiere av «After We Collided»

nyheter

- Vi opplever i dag det største antall seere vi har hatt på en film etter korona, forteller kinosjef ved Harstad Kino, Helene Hokland.

Filmen er i kategori drama og romantikk og er oppfølger av filmen «After» som kom i 2019. I kinosalen fant vi mange spente ungdommer.

Publikum

Tuva Eidisen ønsker å se filmen fordi hun har sett «After» og ønsker å se hva som skjer oppfølgerfilmen.

- Jeg håper den blir bra. Til vanlig ser jeg nok mest på skrekkfilmer. Utenom denne filmen vil jeg anbefale en serie jeg har sett som heter The Society, sier Edisen.

Viktoria Pettersen er også optimistisk før filmvisningen.

- Jeg trur det er en fin og bra film. Jeg liker veldig godt filmer som inneholder kjærlighetshistorier. Jeg synes det er koselig å dra på kino, sier Pettersen.

"Førstemann til mølla"

Kinosjef Helene Hokland er veldig positiv til at det nå kommer så mange på kino.

- I forhold til smittevern så vaskes hele salen etter visning. Folk som ikke kjenner hverandre må også sitte med to ledige seter mellom seg. De som kommer fra samme, klasse eller husstand får lov å sitte sammen, sier Hokland.



Hun har tydelig merket etterspørselen etter denne filmen. Det kan nok ha sammenheng med at etter første filmen var så populær at det dannet seg en liten tilhengerbase av fans.

- Vi har plass til 130 personer i salen. Vi har ikke nummering på billettene og operer etter første mann til mølla prinsippet når det kommer til valg av sitteplass. Vi viser nå i tillegg den filmen «Dianas Bryllup» der hovedkarakteren er fra nordnorge, forteller Hokland.

Ønsker alle velkommen

I tillegg vil hun opplyse om at kinoen holder åpent torsdag til og med søndag hver uke og ønsker alle hjertelig velkommen på kino.



- Her kan alle føle seg trygge, avslutter Hokland.