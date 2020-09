Lørdag åpner de dørene igjen

nyheter

Det var tunge tider for lekelandet allerede før koronaen og restriksjonene satte hengelåsen på dørene. 12. mars ble situasjonen umiddelbart forverret, og daglig leder Pål Berg Sørvoll fryktet det verste for bedriften. Frykten har ligget over han det siste halve året, før han denne uken fikk gode nyheter og tok en spontan beslutning på å endelig kunne åpne dørene igjen.

– Det har vært tøft å drive lekeland i en liten by som Harstad, også før korona. Da koronarestriksjonene traff oss var det tøffe tider økonomisk, sier han.