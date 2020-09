nyheter

Låta heter "When The Train Pulls Out", og er skrevet av Fjellberg selv. Med seg har han Bjørn Ove Hagset på bass, Ronald Ottesen på munnspill, og Kåre Amundsen på trommer. Gitarer og vokal trakterer han selv.

Til helga spiller han under Finnsnes Bluesen på Hugos Pub sammen med trioen Deja Voodoo Trio.