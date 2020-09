Stifter ungdomsparti for Nordkalottfolket

nyheter

Katarina Jørstad Thoresen (20 år) fra Alta ble valgt som leder sammen med Aina Madelen Nordsletta Aslaksen (20 år) fra Karasjok, nå bosatt i Fredrikstad, og Charlotte Solli Larsen (24 år), fra Vassdalen nå bosatt i Bodø, ifølge en pressemelding.

– Vår oppgave fremover blir å se på hvordan vi kan organisere oss og etablere oss. En ting er vil helt klar på: Vi skal fremme ungdomsperspektivet i nord. Når andre ungdomsparti prater om urfolk, er det gjerne om folk som bor på andre siden av kloden, vi vet at Norge har sitt eget urfolk, samene og forhåpentligvis etterhvert også kvenene, skriver leder Katarina Jørstad i pressemeldingen.

– Når andre ungdomsparti debatterer flerkulturelle samfunn, er det gjerne snakk om østkanten i Oslo, vi derimot har vokst opp og har alle våre aninger fra et flerkulturelt nord der samer, kvener og nordmenn i all sin tid har levd side om side. Når andre ungdomsparti vil debattere organiserte ungdomstilbud som ungdomsklubber og musikkskoler, vet vi at ungdommens muligheter til å bruke og samles i utmarka er like viktig for oss i nord. Vårt nordlige perspektiv mangler sidestykke i dagens ungdomspolitikk.

Interimsstyret har bestemt seg for å møtes fysisk første gang midt i oktober i Alta.