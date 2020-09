Sjekk din kommune: Harstad falt på rangeringen

nyheter

Troms og Finnmark har tre kommuner inne blant de 100 høyest rangerte i årets Kommune-NM. Tromsø som er på plass nummer 14, uendret fra i fjor. Deretter Alta (43) og Harstad (84)., ifølge en pressemelding fra NHO.

Tjeldsund havnet på 333. plass, og Kvæfjord på bunn på 365. plass.

– Selv om utfordringene i kommunene i Troms og Finnmark er noe forskjellige, er det noe som står helt klart – det må satses videre på kompetanse i alle ledd. Vi trenger økt kompetanse i omstillingen til en mer digital og grønnere fremtid, skriver regiondirektør i NHO Arktis, Målfrid Baik.

Økende sysselsetting i Harstad

Harstad falt på plasseringen sammenlignet med i fjor, 78. til 84. plass, men har likevel klatret siden 2013. Kommunen har hatt en nedgang i demografi og en tilbakegang i næringslivsindikatoren.

Kommunen har derimot stabilisert seg på arbeidsmarkedet, med lavere arbeidsledighet og sykefravær.

– Harstad har siden målingene startet i 2012, ligget rundt 100. plass. Kommunen har særlig utmerket seg i forhold til innbyggernes kompetanse. De har en økende andel sysselsatte med mer enn fire års utdanning. Det gir et positivt utslag i Kommune-NM, skriver regiondirektør Målfrid Baik i NHO Arktis.

Kvæfjord lavest

Troms og Finnmark har også kommunen som rangeres lavest av alle kommuner på totalindikatoren, Kvæfjord. Ifølge BHO har Kvæfjord hatt havnet nederst på rangeringen siden 2014.

– Likevel har kommunen hatt fremgang de siste årene både på totalindikatoren og områdeindikatorer. Kommunen har forbedret seg i næringslivsindikatoren og kompetanseindikatoren. I tillegg har Kvæfjord hatt mindre negativ befolkningsvekst og netto utflytting, i tillegg til en økende andel yngre i forhold til eldre, heter det i pressemeldingen.

– For Kvæfjord kommune blir det en hovedoppgave å styrke bredden i næringslivet i årene som kommer, skriver Baik.

Med unntak av Tjeldsund, har de 20 kommunene med lavest plassering i fylket under 3000 innbyggere. Det er mye bevegelse generelt blant småkommunene, men både Båtsfjord og Nordkapp har begge hatt mye fremgang de siste årene. Kommunen med mest tilbakegang i fylket er Målselv, heter det i pressemeldingen.

Troms og Finnmark på 10. plass

Årets rangering viser at andelen sysselsatte med høyere utdanning og fagbrev vokser raskest i Nord-Norge og i Innlandet. Kompetansen øker over hele landet

Troms og Finnmark havner på 10. plass på NHOs fylkesliste. Fylket holder en 7 plass innenfor arbeidsmarked, en 11 plass innenfor næringsliv, og eller 10. plass i de øvrige tre kategoriene.

Arbeidsmarkedet har hatt en gravis bedring, med unntak av siste året.

– Dette skyldes en gradvis nedgang i arbeidsledigheten og en økning i sysselsettingsandelen. Kompetansenivået har også gått opp som følge av høyere andel med universitetsutdannelse og beståtte fagprøver i hele perioden. Fylket ligger over landsgjennomsnittet når det gjelder sysselsatte med beståtte fagprøver. Tilbakegangen fra 2018 til 2019 skyldes blant annet demografi, der det har vært avtakende befolkningsvekst i og forsterket netto utflytting i fjor.

Baik mener det nordligste fylket må ta drastiske grep.

– Fremdeles er vi dårligst i å sikre at ungdommen fullfører videregående opplæring. I tillegg sliter vi mest med å få større næringsmangfold. Vi har for mange kommuner som preges av ensidig næringsstruktur og dårlig kommuneøkonomi. I tiden fremover blir vår store utfordring og mulighet å skape flere verdier og lønnsomme arbeidsplasser i næringslivet for å sikre fremtidens velferd i hele landet. Og den beste måten vil være å sikre at regionale ressurser gir lokale verdier, mener Baik.

Lokale kommuner:

Harstad: 84. plass

Tjeldsund: 333. plass

Kvæfjord: 365. plass

Evenes: 331 (Nordland)

Salangen: 339. plass

Gratangen: 336. plass





Fakta om Kommune-NM:

Kommune-NM er en årlig rangering av de økonomiske prestasjonene og rammebetingelsene for næringslivet i norske kommuner. I år for åttende år på rad.

Rangeringen dekker fem temaområder: Næringsliv, arbeidsmarked, demografi og kommuneøkonomi. Den er utelukkende basert på kvantitative data, hentet fra offisielle statistikker.

Årets kåring baseres på tall for 2019, i tillegg til tidsreiser tilbake til 2013 for å analysere utviklingen på de ulike områdene.

(Kilde: NHO)