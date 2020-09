– Må sette punktum

nyheter

– Nå sier kommunedirektøren akkurat det Frp hevdet for et par år siden, nemlig at ny kino og bibliotek vil bli for kostbart. Det vil komme på 15–16 millioner kroner årlig. Dermed vil det være direkte uansvarlig å gå videre med prosessen, sier Eivind Stene.

Vil avlyse

Tirsdag ble det kjent at kommunedirektør Hugo Thode Hansen vender tommelen ned for prosjektet som Kaarbø Utvikling AS har levert. Han viser til at dersom prosjektet skal innarbeides i prosjektet, vil dette bety kutt av ytterligere 25–30 årsverk. Hansen vil derfor avlyse konkurransen, og betale Kaarbø Utvikling AS en halv million i deltakerhonorar.