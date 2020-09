nyheter

Kirkegården ligger godt skjult, en knapp kilometer ovenfor fylkesvei 825 som går gjennom bygda. Blant mange turister har kirkegårdens parkeringsplass blitt et populært sted for overnatting, og det de etterlater seg, vitner om at flere av dem er ekte natursvin.

Respektløst

Gårdbruker Terje Benjaminsen besøker området flere ganger i uka, og han er frustrert over stadig å måtte fjerne det turistene etterlater seg.