Nå kommer de tre nye søppeldunkene

Hvem og hvilke bydeler som får først har ikke HRS bestemt enda, men i løpet av oktober skal alle ha fått sine nye søppeldunker.

– Beboere får ikke beskjed om når deres dunker blir levert, så det kan være de står klare når en kommer hjem fra jobb på ettermiddagen, sier driftsleder på HRS Stangnes, Søren Hansen.

Snart kommer nye avfallsdunker I løpet av første halvdel av september starter HRS utdelingen av tre nye avfallsdunker i Harstad.

I tillegg til de to eksisterende dunkene som er til matavfall og restavfall, vil det nå komme for plast, papp og papir og glass og metall. Totalt skal 25.000 nye søppeldunker monteres og leveres i kommunen de neste månedene.

– Erfaringsmessig ser vi at dette har fungert veldig bra i distriktskommunene. Vi har en app og en tømmekalender der folk kan holde styr på hva som skal tømmes når, sier Hansen.

HRS er i gang med å planlegge en fullstendig ruteomlegging for tømming av søppel, og vil komme tilbake til kundene med nærmere info når dette er fastslått. Planen er å tømme alt avfall hver fjerde uke, med unntak av matavfall som blir tømt hver andre uke på grunn av lukt. To fraksjoner vil bli tømt av gangen. Glass og metall og papir blir tømt samtidig, og plast og restavfall vil bli tømt samtidig.

Når de nye avfallsdunkene er levert ut vil etter hvert de fleste returpunktene i byen forsvinne, ifølge Line Dalhaug i HRS.

– Fortsatt vil man kunne levere avfall ved returpunktene, men intensjonen vår er at disse skal fjernes så snart som mulig etter at vi har rullet ut de nye boksene. Det betyr at blant annet returpunktene ved Rema på Seljestad og i Medkila vil bli fjernet, sier hun.