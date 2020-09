- De klarer ikke nevne nordområdene

nyheter

Henriksen, som også er leder av Aps nordområdeutvalg, slakter Høyres forslag til nytt partiprogram. Han mener på at Nord-Norge er fraværende i Høyres nye program.

- På 72 tettskrevne sider klarer ikke Høyre å nevne Nord-Norge og nordområdene i mer enn et par korte avsnitt på nest siste side. Ordet sentralisering tar de overhodet ikke i sin munn. Landsdelen fortjener ærlig talt bedre enn dette, sier Henriksen ifølge en pressemelding fra Arbeiderpartiet.

Henriksen viser til at Aps eget nordområdeutvalg nylig la fram rapporten «Større, nærmere og grønnere», med en rekke konkrete forslag til ny politikk for landsdelen.

- Hvis vi skal få flere unge til å ville bo og jobbe i nord må dagens politikk endres. Vi tar til orde for en rekke offensive satsinger for å snu sentraliseringa, gjøre det attraktivt å bo i nord og skape nye grønne jobber. Høyre virker på sin side allergiske mot å bruke konkret politikk og statlige muskler for å få utvikling i nord, mener Henriksen.