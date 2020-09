Kommunen kan gå på millionsmell

nyheter

I søksmålet Harald Bergland og Eva Larsen har anlagt mot Harstad kommune fremkommer det i advokat Kjersti Cecilie Jensens beskrivelse av kostnadene ved gjenoppbygging av Bergland og Larsens bolig, et totalbeløp på 6,6 millioner kroner. Jensen krever at I tillegg kommer også flyttekostnader og kostnader til bosted i byggeperiode på minst 3 måneder. Det må også tas høyde for prosjekteringsperioden, og at huset nå som det er kaldere gjør at det ikke er mulig å bo i huset for en revmatiker.

Tilkjennes sakens kostnader

I sin påstand krever Jensen at Harstad kommune ved ordføreren dømmes til å betale til Harald Bergland og Eva Larsen et beløp fastsatt etter rettens skjønn og at Bergland og Larsen tilkjennes sakens kostnader.