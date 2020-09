nyheter

Det bærer sitt eget håp om å få leve opp og være elsket. Barnet bærer også foreldrenes håp. Kanskje kan det håpet av og til bli litt tungt. Likevel, etter andre verdenskrig har foreldre hatt et berettiget håp om at barna skulle få det litt bedre; litt mer utdannelse, litt mindre slit enn forrige generasjon. For barn som vokser opp i USA nå, er den håpslinja brutt. Den kommende generasjon barn er de første som ikke umiddelbart kan forvente at livet blir bedre og enklere enn foreldrenes.

Jeg er født optimist, og det plager meg å ta inn over meg deres tilsynelatende håpløse fremtidsutsikter. Hva er det de har ødelagt? Og er virkelig håpet ute om en bedre fremtid, eller må den kanskje bare bli annerledes? Det skumle er at den negative utviklinga som først blir synlig i USA – kommer gjerne til oss noen år senere.

Når jeg betrakter mine barnebarn, slår det meg med hvilken tillit og selvfølge de kaster seg ut i dagen, i livet. Det meste er morsomt. Det triste er trist, og det kan en gråte seg ut av. Håp og forventning er parallelle bærebjelker i deres livsfundament. Så langt har ingenting rokket ved dette: De er håpsbarn – og foreldrene legger alt til rette for at de skal fortsette å være det.

Noen foreldre har mistet håpet for sine etterkommere. Deres erfaring med livet ligner en spiral som går nedover. Det er alvorlig. Fattigdom er en stor kilde til mismot. Likevel tror jeg ikke mangel på håp knyttes til fattigdom alene. For den fattige kan håpet knyttes til nettopp drømmen om neste generasjon og hva de kan få til.

Jeg møtte Fatima i en liten landsby i ørkenen i Vest-Afrika. Første gang jeg så henne var hun gravid- med verkefinger! Hun fikk hjelp for den vonde fingeren. Da jeg så henne neste gang, var det smertepregete ansiktet totalt endret. Hun strålte og ropte at jeg måtte komme i besøk. Ikke i morgen. Nå! Jeg gikk bort til hytta hennes og glemmer aldri de kvikke bevegelsene og de ivrige øynene. Hun feide av en jerrykanne som hadde tjent som underlag for en bylt som viste seg å være det nye barnet. Det som ikke lenger var i magen. Så rakte hun meg jerrykanna – til stol. Jeg satte meg og fulgte med hennes bevegelser der hun viklet ut det som lå inne i alle lagene med bomullstøy.

Hun rakt babyen til meg. Se! Dette er mitt 5. levende fødte barn. Det var stolthet. Det var livsglede. Jeg hadde et hellig øyeblikk da jeg fikk holde den lille. Jeg så på barnet. Jeg så meg rundt. Fatimas hytte var laget av matter andre hadde kastet. De var egentlig utbrukte, men hun hadde greid å skape et lite hjem ved hjelp av dem og noe treverk. Kjøkkenet var ei grop i sanda. Og sofa/stol/seng var ei Jerrykanne. Mannen hennes ante hun ikke hvor var. Han var på leting etter arbeid. Kanskje i Abidjan – nabolandet. Men hun hadde fem levende fødte barn! Det var hennes rikdom. Hennes håp og hennes mening med livet. Hun var nederst på rangstigen i et samfunn som hadde klare sosiale koder.

Men hun hørte også til. Hun var ikke den eneste som var fattig. Tørken rammet jevnt. Naboer og slektninger hjalp hverandre. Hun virket lykkelig, for så mye verd er et lite menneske. Samfunnet var i ubalanse etter flere år med tørke. Men de fikk hjelp av Kirkens Nødhjelp til å grave dype brønner, så nytt, rent vann kunne trekkes opp. Det var liv og håp.

«Flyktning, krigsbarn, hjemløs og forlatt, Misbrukt, skadet i den mørke natt.»

«Glemt barn, skremt barn. Med sitt såre sinn, ingen merker tåren på dets kinn»

Disse to versene er hentet fra en salme fra New Zealand. (Syng Håp 1) Folk og samfunn som velger å overse sårbare grupper som denne sangen forteller om, gjør en fatal feil. De velger ikke bare bort liv som eventuelt går til grunne av mangel på hjelp. De velger bort en viktig del av seg selv. Det sies at grådighet er den andre dødssynd. Grådighet skaper et samfunn som snur ryggen til, som ser bort når ubehagelige bilder av andres nød åpenbarer seg for dem. Menneskene skaper seg en virkelighet der andres nød ikke angår dem. « Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg» …

«Bortskjemt, ensomt barn som vil ha mer» – sangen fortsetter og beskriver oss slik vi kan bli når vi blir vant til urettferdigheten. Men verset har sin motsetning i barn som fortsatt tror, håper og jobber og ber for en annen virkelighet. Jeg tenker at all retorikk som dreper håp, dreper nestekjærlighet og solidaritet, vil møte motstand her. Men motkreftene må skynde seg. Håpsbarn i alle aldre må stikke hodet fram og rope:

«Hør oss, se oss, Stjernebarn stig ned, så jordens barn i alle land finner håp og fred.»