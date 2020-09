Ibestad kjøper elbiler for 800.000 kroner

nyheter

Riktignok har Bofellesskapet disponert egen bil en periode, men ifølge varaordfører Hugo Gunnar Olsen er dette første gang kommunen vedtar å anskaffe egne elbiler.

– Det er gledelig at vi nå går i gang med elektrifisering av kommunens bilpark. Planen er at vi i løpet av 2. kvartal 2021 har på plass en utskiftingsplan for bilparken. Da vil det samtidig være fornuftig å ha en plan for etablering av hutigladere på strategiske steder. Kanskje burde vi allerede fått dette til ved det nye sykehjemmet, sier Olsen. Kostnaden på inntill 800.000,- finansieres via disposisjonsfondet.