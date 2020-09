nyheter

Det var derimot en telefon fra butikksjef Ida Eliseussen at han hadde vunnet matvarer for 10.000 kroner i forbindelse med en konkurranse Coop Nord kjørte for å markere at de hadde passert 100.000 medlemmer.

– Fem måneder med gratis mat

– Jeg kjente ikke til denne konkurransen, men skjønte etter hvert at jeg hadde vunnet denne premien. Jeg ble litt sjokkert, men mest glad da jeg ikke pleier å vinne noe som helst ellers, sier studenten fra Oslo som studerer ved Uit Harstad.