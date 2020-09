nyheter

Kommunestyret vedtok med 20 mot 11 stemmer ny renovasjonsforskrift for Hålogaland Ressursselskaps eierkommuner. Vedtaket innebærer at folk som eier hytter, eller folk som har permanent oppstilte campingvogner må betale. Permanent oppstilling betyr at vogna står på samme sted over tre måneder.

Frp og Høyre sa nei

Fremskrittspartiet og Høyre var sterkt imot.