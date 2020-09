Fikk oppslutning om lekeområdene

nyheter

Foreldre ved Medkila barnehage har tidligere gått ut i mediene om barnehagens uteområde, som de mener ligner en byggeplass. I begynnelsen av august uttalte bygg- og eiendomssjef i Harstad, Jan Dag Stenhaug at etaten ville gå i dialog med barnehageledelsen for å vurdere behovet for utbedring i barnehagen.

– Etter å ha sett utearealene med egne øyne, er det vanskelig å være uenig med dem. Foreldrene forteller at ungene deres ikke trives i barnehagen på grunn av disse forholdene, og at det også kan være utrygt for barna deres, sa Eilertsen i kommunestyret.