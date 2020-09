Fikk kloa i monsterfisk

nyheter

– Denne makrellstørja er den største fisken jeg noen gang har håndtert. Jeg har hatt håbrann tidligere, men ikke i disse dimensjonene, sier Karl Alberth Hansen – som måtte gå på YouTube for å få noen tips da han fileterte fisken.

Innehaveren av Karls Fisk & Skalldyr i Tromsø brukte hele onsdagen på å renskjære den 252 centimeter lange ruggen. Han har allerede solgt rubbel og bit av fisken som er levert til kai i Tromsø, og er fanget i Nordsjøen.

– Mesteparten er solgt til sushirestauranter i Nord-Norge, sier Hansen.

– Mesteparten er solgt til sushirestauranter i Nord-Norge, sier Hansen.

Fersk makrellstørje er sjelden kost her i byen. Prisen er en forretningshemmelighet. Hansen kjenner til at butikker på Østlandet har tatt opptil 1.150 kroner kiloen for de dyreste stykkene av makrellstørje.