Følger sykehjemssituasjonen nøye

– Vi følger med om behovet endrer seg. Det er blant annet årsaken til at den aktuelle sykehjemsavdelingen i Olavsgården først ble lukket tirsdag denne uken, sier Opsal. Avdelingen ble vedtatt nedlagt i desember i fjor, og meningen var at den skulle være tom for pasienter ved utgangen av juni.

– På grunn av koronapandemien har behovet endret seg. Det viktige er at vi til enhver tid har det antall plasser vi har behov for. For å få det til, må vi ha god økonomistyring. Det betyr at vi noen ganger må øke kapasiteten og andre ganger ta den ned, sier ordfører Kari-Anne Opsal.