Bjørn Tore Sørensen foreslår at kjøpere må ut med 235.000 kroner per tomt på Liland, 190.000 kroner per tomt i Bogen og 125.000 kroner per tomt i Evenesmark/Høgtun.

Prisen inkluderer alle kostnader med unntak av tilknytningsavgifter, tinglysning av skjøte og dokumentavgift. Tomtene er tilrettelagt med infrastruktur, for øvrig i henhold til reguleringsplan. I tillegg gir rådmannen fullmakt ut ifra individuelle vurderinger til å redusere prisene med inntil 25 prosent.