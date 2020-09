- Kan ikke være fornøyd med en 176. plass

nyheter

På siste «Kommunebarometer 2019» havnet Harstad Kommune på plass nummer 276. Tallene referer til alt fra utdanning, helse og omsorg, barnevern og barnehager, fritidsmuligheter og kultur, miljø og bærekraft og økonomi med sine kommunale avgifter. Et slags "oppslagsverk", der alle beslutningstakere i landet kan gå inn og studere hva de allerede er gode på, og ikke minst hvor skoen trykker.

- Jeg kjenner på hele kroppen at vår plass på lista ikke er greit. Nå er tida inne for å ta de grepene som gjør at vi oppnår en helt annen plassering. Jeg, og sikkert mange med meg, mener at Harstad hører hjemme i den øvre delen av tabellen, poengterer Korsgaard.