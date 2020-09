– Statens vegvesen vil ikke redusere fartsgrense på skolevei i Kila

nyheter

Forholdene for myke trafikanter har lenge vært dårlige langs skoleveien i Kila. Derfor foreslo vi - og fikk gjennomslag for - å senke fartsgrensen til 40 km/t da kommunestyret behandlet Trafikksikkerhetsplanen i mars 2018. I tillegg til nedsatt fartsgrense inneholder planen også utbedringer av kryss og etablering av fortau på den delen av strekninger der dette ikke finnes.

Alt dette er høyst nødvendige tiltak langs en vei som også benyttes som avlastningsvei for riksveien – noe som medfører at gående og syklende skoleelever helt ned i barnetrinnet i perioder må manøvrere seg i en 50-sone i et tungt trafikkbilde. Uten fortau å gå på.

Det var derfor en gledens dag da kommunestyret vedtok å senke fartsgrensa langs skoleveien til 40 km i timen - forøvrig høyeste anbefalte fartsgrensa langs slike skoleveier. Frustrasjonen da vi ble gjort oppmerksomme på at Statens vegvesen har tilsidesatt Trafikksikkerhetsplanens tiltak om redusert fartsgrense var like stor.

Vegvesenet begrunner det med at kriteriene for å senke fartsgrensa ikke er møtt. Denne begrunnelsen stiller vi oss uforstående til. Tvert imot treffer strekninga de fleste punktene på vegvesenets liste over hvilke veier som kvalifiserer til en fartsgrense på 30-40 km/t: Den er en skolevei som ligger i et bebygd område, den ligger nært lekeplasser og har et kollektivpunkt knyttet til seg. I tillegg mangler store deler av skoleveien et eget gang- og sykkelfelt - noe som faktisk taler for en grense på 30 km/t.

Vegvesenets avvisning av dette viktige trafikksikkerhetstiltaket skaper nå fortvilelse for både skoleelever, foresatte og skolens ansatte. Men vi har ikke gitt oss og kommer til å følge opp saken videre og be om en ny vurdering gjennom samferdselskomité i fylket.

Vi stiller også spørsmål til vurderingen som er gjort fra vegvesenets side, da selve kriteriegrunnlaget for fartsgrenser helt tydelig taler for en reduksjon, og flere av problemstillingene ved veien ikke er adressert i svaret. Har vegvesenet i det hele tatt vært på befaring og sett hvilken tilstand veien er i, eller har de gjort en teoretisk skrivebordsvurdering?

For oss er det i alle fall tydelig at en mye brukt skolevei med manglende gang- og sykkelsti ikke er en vei der biler og tungtrafikk bør suse forbi i (minst) 50 km i timen. Nedsatt fartsgrense er derfor et særdeles viktig tiltak og en god start på å gi våre barn og unge i Kila en tryggere skolevei - akkurat som de fortjener.