Uro og misnøye i akutteam i Øyriket

Han viser til at det over tid vært uro og misnøye blant ansatte som jobber i tjenesten.

– Det hevdes nå at enkelte ansatte ikke ønsker å være deltakere i akutteamet på grunn av de belastninger dette medfører, sier Eriksen.

Han opplyser at det blir hevdet at enkelte ansatte må bruke egen bil i tjenesten.

– Dette skjer uten at det foreligger skriftlig avtale om dette. Det er også reist kritikk mot organiseringa av tjenestene i Øyriket knyttet til at det blir svært mange kjørekilometer når alt skal skje med utgangspunkt i fast oppmøtested på Bjarkøy for alle.

Edvin M. Eriksen ber ordføreren om avklaring på disse problemstillingene.