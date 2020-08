nyheter

– Det er helt uforståelig at det ikke har vært mulig å få til et betalingssystem på bussene som gjør at alle kan få betale for seg, sier leder i Harstad Pensjonistforening, Lillian Karlsen.

Utfordrer ordføreren

Saken ble behandlet i styremøte torsdag, og nå ber pensjonistforeningen byens politikere, med ordføreren i spissen, om å ta opp saken med fylket og busselskapet snarest.