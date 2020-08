nyheter

Hun viser til at et stort flertall av politikerne reagerte på at trær i Kirkeparken, i Generalhagen og ved Trondenes kirke ble hogd ned uten at politikerne ble involvert.

Føre var

– Etter en stor diskusjon i formannskapet der det var tverrpolitisk enighet om å være varsom med hogst av trær i sentrumsområdet, lovet kommunedirektør Hugo Thode Hansen at vi fremover skal være mer føre var. Dette fordi trær og skog betyr mye for trivsel og miljø i byområdet, sier Kjersti Karijord Smørvik.