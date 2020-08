nyheter

I april ble det kjent at Antonsens radioservice i Seljestadveien flytter til lokaler i Verkstedveien 1, like ved Sjøkanten senter. Etter over fire og et halvt tiår på Seljestad var det på tide med noe nytt, medgir daglig leder André Thomassen.

– Første dagen i nye lokaler har vært fin. Trivelige kunder har vært innom, og de mener det samme som oss. Dette er lyse og fine lokaler, sier han.