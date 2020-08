Deler ut 50 millioner til møteplass for ungdom

nyheter

Det er et dokumentert behov for flere møteplasser for ungdom over hele landet. Det ønsker Gjensidigestiftelsen å gjøre noe med, skriver de i en pressemelding.

– Alle barn og ungdom har rett til en aktiv fritid, et sted å møte venner og føle seg inkludert, sier Camilla Rørvoll som er kundevalgt i Gjensidigestiftelsen for Troms, Finnmark og Svalbard.



Denne utlysningen er inspirert av det gode arbeidet Redd Barna har gjort i prosjektet «Oppdrag 31», fortsetter hun. Ungdom fra hele landet deltok med innspill og kunnskap om hvordan flere barn og ungdom skal få en aktiv fritid. Flere åpne møteplasser med lav terskel for deltakelse, var et av flere innspill fra ungdommene.

– Det ønsker vi å følge opp med denne tilskuddsordningen. Vi håper mange lokale lag og foreninger vil søke, gjerne i samarbeid med andre, eksempelvis kommuner og andre organisasjoner, forklarer Rørvoll.

Hvem kan få støtte?

Lokale lag og foreninger registrert i Frivillighetsregisteret kan søke om støtte. Frivilligsentraler kan også søke. Målgruppen er ungdom mellom 13 og 20 år.

Lokalene som etableres eller videreutvikles, skal gi muligheter for aktiviteter med gratis inngang og skal være åpne for alle, uavhengig av funksjonsnivå. Planlegging og gjennomføring av prosjektene skal skje i samarbeid med ungdom.

– Stedet skal ha regelmessige åpningstider og være åpent hele året. Det må foreligge en godkjenning fra huseier og en plan for driften og vedlikeholdet av stedet. Tiltak som også åpner for at andre målgrupper kan benytte lokalene blir prioritert.

– Vi har lagt ut informasjon om søknadsordningen på våre nettsider, hvor det også ligger kriterier og krav til hva som må med i søknaden. Søknadsfristen er 15. september, sier Rørvoll.