Fylkesråd for plan og næring i Nordland, Linda Helèn Haukland og Karin Eriksen, fylkesråd for næring og miljø i Troms og Finnmark, er skjønt enige om å satse på minelautvinning, ved siden av olje- og gass, blir en viktig del av nordnorsk industrutvikling i årene fremover.

Store kapitalbehov

Dette er søt musikk i ørene til Ibestad-ordfører Dag Sigurd Brustind. Over flere år har kommunen han leder lagt et solid grunnlag for mineralutvinning gjennom grunndersøkelser de allerede har foretatt.