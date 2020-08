- Kommunens anleggsarbeid har skapt store skader på bygningsmassen

nyheter

På vegne av sine klienter fyrer advokat Kjersti Cecilie Jensen fra Advokatfirmaet Hjort DA løs i sluttinnlegget levert til Trondenes tingrett.

- Harstad kommune har i forbindelse med anleggsarbeider ikke gjort nødvendige foranstaltninger for å unngå skader på familien Bergland/Larsen sin boligeiendom - heller ikke når det ble varslet om setninger.

Høyre oppgitt over at kommunale tabber ikke får konsekvenser: – Ingen stilles til ansvar Høyres Håkon Vahl reagerer på at ingen blir stilt til ansvar for kommunale tabber som velter utgifter over på innbyggerne.

- Kommunen hadde en særlig oppfordring til å sørge for målinger og tiltak, ettersom historiske setninger var påført gjennom kommunens tidligere tilsvarende arbeid i gaten, skriver hun.

Erstatning

Saksøkerne fremmer krav i domstolen om at Harstad kommune v/ordfører Kari-Anne Opsal dømmes til å betale Bergland og Larsen et beløp fastsatt etter rettens skjønn. I tillegg ber de retten pålegge kommunen å betale alle rettssakens kostnader.

Påstanden fra saksøkerne er at gravingen har ledet til en senking av grunnvannet. Noe som har ledet til en ny uttørking av eiendomsgrunnen. Denne uttørkingen pågår fortsatt, og vil etter deres oppfatning sannsynligvis pågå i lang tid framover.

Søskenpar saksøker Harstad Kommune Søskenparet, begge unge voksne, krever erstatning fra Harstad Kommune etter å ha blitt mobbet på en grunnskole i Harstad.

- Samlet har disse forhold ledet til store skader på bygningsmassen og eiendommen forøvrig. Boligen er ubeboelig i vinterhalvåret. Det må foretas nødvendig utbedring av boligen og eiendommen.

- Dersom det er nødvendig å rive boligen og bygge den opp igjen, skal det skje et fordelsfradrag. Familien trenger en erstatningsbolig i byggeperioden, påstår advokat Jensen.

Tørker ut

Saksøkerne fastholder at det foreligger årsakssammenheng mellom skadene og gravearbeidet. Advokat Jensen skriver at det er allment kjent at slike typer arbeid kan lede til grunnvassenkning, som igjen kan lede til setningsskader. Hun mener også at i denne saken må det etableres omvendt bevisbyrde. Det vil si at det er kommunen som har bevisbyrden og tvilsrisikoen.

Saksøkerne varsler til sammen åtte vitner, i tillegg til partsforklaringer og dokumentbevis. Det er satt av fem dager til saken.

Ikke vår feil

Harstad kommunes prinsipale inngang er at de bestrider å ha noe erstatningsansvar i det hele tatt. I sitt sluttinnlegg til tingretten skriver advokat Øystein Sagen fra Eurojuris:

- Hovedregelen er at den skadelidte har bevisbyrden for at erstatningsvilkårene er oppfylt. Det er skadelidte som må bevise at det foreligger både ansvarsgrunnlag, adekvat årsakssammenheng og skade/tap. Kommunen bestrider derfor at bevisbyrden i denne saken er snudd på noe punkt, poengterer Sagen.

– Gullhaugen-saken: – Vi må slutte å tråkke folk på tærne Klar politisk tale: – Vi må ikke gå til krig mot innbyggerne. Rådmannen må løse konflikten i Gullhaugen på en fornuftig måte.

Kommunen stiller spørsmål ved hva saksøkerne egentlig tror den kunne ha gjort i dette konkrete tilfellet? Det var snakk om helt nødvendig oppgradering av VA-anlegget som ligger i gata. Et arbeid saksøkerne på sin side ikke har anført som unødvendig, anføres det.

Nødvendig risiko?

- Man må spørre seg hva som er teknisk og økonomisk forsvarlig å gjøre for å fjerne eller redusere ulempen. Kommunen mener det ville vært svært vanskelig å sette i verk tiltak som kunne forhindret setninger.

- For at et gravingen skulle vært ulovlig, må skaden eller ulempen overskride en viss grense, fastsatt etter en konkret vurdering. Tålegrensen for dette tiltaket er ikke overskredet. Det er ikke urimelig å gjennomføre arbeid som dette i et byområde. Det er i tillegg "ventelig" at et slikt tiltak kan føre til noe skade på naboeiendom.

Knusende seier over kommunen, må betale en kvart million til Eiendomsgruppen Nord-Norge Nylig møtte Harstad kommune og Eiendomsgruppen Nord-Norge hverandre i retten i forbindelse en tvistesak knyttet til byggesaksgebyr.

- Spesielt når det tas i betraktning at boligen er gammel, fundamenteringen er dårlig, og at huset i en årrekke har vært utsatt for setningsskader, argumenterer Sagen.

Ansvarsfordeling

Kommunen anfører også at den ikke er ansvarlig for eventuelle uaktsomme handlinger gjort av selvstendige oppdragstakere, som rådgivende ingeniører eller entreprenør.

- Harstad kommune bestrider at noen av sine ansatte har opptrådt uaktsomt. Prosjektering er utført av ekstern oppdragstaker, og utført på forsvarlig vis, ut fra opplysninger man var kjent med på det tidspunktet.

Harstad kommune har mer enn eldreomsorg å rydde opp i At kommunen kjører omvei rundt forvaltningsloven i et forsøk på å presse svarteper over på hånden til mannen i gata, bærer unektelig preg av maktarroganse og maktmisbruk.

- Det er dokumentert at bygningen hadde betydelige setningsskader før anleggsarbeidet ble gjennomført. Et problem som hadde pågått i flere tiår. De påviste skadene er dessuten av eldre dato, og har derfor ingen sammenheng med VA-prosjektet.

- En riving av boligen mener kommunen er unødvendig. Utbedring vil kunne skje med tiltak som at det pæles ned til fjell og etableres ny bæring.

Tungt artilleri

- For det tilfelle at retten skulle komme til at det er årsakssammenheng mellom anleggsarbeidet og setningsskader på boligen, anføres det subsidiært at kommunen kun kan være ansvarlig for de merskadene som er oppstått som følge av arbeidene, skriver Sagen.

Blant vitnene stevnet part vil føre, er Tom Fredrik Hesse, byggeleder for Harstad kommune, entreprenøren og hele fire sivilingeniører.