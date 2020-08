De ropte på straffe, men dommer bare vinket videre

nyheter

Agnethe Johansen reduserte til 1–2 etter 63 minutter. Like før slutt brukte så en av Hønefoss-spillerne armen for å stanse ballen i en situasjon i egen 16-meter. Men det ble intet straffespark til hjemmelaget, trass i at lignende situasjoner i kampen utenfor 16-meteren medførte i frispark.

Mathea følger proffdrømmen og vil bli jentenes svar på Rooney I 2004 ble Mathea Sivsdatter-Hermansen født, og fotballforbildet Wayne Rooney ble kjøpt av Manchester United.

De to målene til Hønefoss ble skåret av Synne Hamborg (22) og Iselin Barclay de Tolly Nitter (45).