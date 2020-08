nyheter

15-åringen satte ny personlig rekord på distansen med tiden 24.72, en forbedring på drøyt syv tideler av tidligere bestenotering. Selv syntes Arvola det er mest gøy å delta under mesterskapet.

– Det er helt vilt gøy å løpe i heat med så gode løpere som her nede, sier Birk og sikter først og fremst til vinneren av sitt eget heat, der han selv endte på 4.-plass, over to sekunder bak suverene Sebastian Berntsen fra Tønsberg Friidrettsklubb.