Politiet: - Dengte løs på mann med en pipenøkkel

En 40 år gammel mann, som også er en av byens rusavhengige og vanekriminelle begikk ifølge politimesteren i Troms flere nye kriminelle handlinger i Harstad i sommer. Mannen har tidligere i år vært i tingretten tiltalt for en rekke forbrytelser fra 2019. Disse inkluderte stadige tilfeller av ruskjøring, butikktyverier og bråk.

Denne gangen står han tiltalt for å ha skadet en annens kropp. Ifølge politiet slo han en annen mann i hodet og kroppen med en pipenøkkel, slik at offeret fikk et kutt i hodet som måtte sys. Voldsepisoden skal ha skjedd natt til torsdag 30. juli på en privatadresse i Harstad.