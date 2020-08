Flere biler bråkte utenfor Seljestad skole - da rykket politiet ut

nyheter

Utenfor Seljestad skole fikk politiet melding om en ansamling av flere biler som lagde bråk utenfor Seljestad skole. Politiet rykket ut til stedet, og gav bilførerne pålegg om å holde ro til klokken 08.00 neste morgen. Troms politidistrikt meldte om hendelsen klokken 01.10.

I Harstad har politiet også pågrepet en 19 år gammel mann for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand. Bilen skal ha ankommet en bensinstasjon ganske bulkete, og vitner hørte at bilen krasjet i midtrabatten. Det er ikke bare sjåføren som mistenkes for å ha vært ruset, da også de tre passasjerene nå mistenkes for å være påvirket av narkotika.

Politiet har også mottatt en rekke meldinger om hjemmefester og høy musikk i løpet av natten fra Harstad.

- Flere av disse [meldingene] har vi ikke hatt kapasitet til å reagere på. Disse festene har vært spredd fra midnatt til i skrivende stund, skriver Troms politidistrikt klokken 05.40 på Twitter.