Anette er Inkos nye sjef

Hun rykket opp til stillingen som administrerende direktør i Inko da Lisbeth Ringstad sluttet i jobben. Nå har vært i stillingen i en måned og kommet seg godt i gang.

– Det er kjempespennende, det å få lov til å være leder for en bedrift med et så viktig samfunnsansvar. Vi jobber med å levere tjenester med Nav og folk som trenger tilrettelagt arbeid og oppfølging for å stå i jobb. Det er godt å lede en slik bedrift. Jeg er glad for å få jobbe sammen med så mange flotte folk som ønsker å bidra til at folk kommer i jobb, sier hun om oppstarten.