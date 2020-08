Smittet på «Roald Amundsen» - kastet av «Midnatsol»: – Ydmykende

nyheter

Hun skulle få hjemreise fra Sortland onsdag, på Hurtigrutens bekostning. Men kapteinen kastet henne av skipet, da hun oppga at hun hadde vært syk, skriver Verdens Gang.

– Jeg har ikke opplevd mye nedverdigende i livet. Men det var ganske ydmykende å måtte gå av båten. Egentlig var det kjempetrist, sier Rustad til VG.

Pensjonisten, som var sykepleier i 41 år, forklarte besetningen – til ingen nytte – at hun var symptomfri 14. august og erklært smittefri tre dager senere.

Kommunikasjonssjef på Hurtigruten Rune Thomas Ege sier at Hurtigrutens egne regler under pandemien på mange måter er strengere enn myndighetenes. Han mener feilen var at Hurtigruten booket hjemreisen for Solfrid Rustad før hennes 14 dagers periode som symptomfri var utløpt.

– Så dette ble unødvendig klønete. Det er bare å beklage, sier Ege.