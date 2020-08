Mæland: – Retten til å betale med kontanter fastsatt i lov

nyheter

Fredag gikk Høyres Håkon Vahl ut i Harstad Tidende og krevde at Troms fylkestrafikk finner en løsning for eldre som er vant til å betale med kontanter på bussen, også i koronapandemien.

– Jeg registrerer at eldre blir bedt om å skaffe seg smarttelefon slik at de kan ta bussen med god samvittighet. Sånn skal det ikke være. Og det er ikke godt nok å henvise folk til å kjøpe bussbillett på automaten på torget. Det er ikke alle som kan håndtere slike automater, sa Vahl.

– Tvinges til å snike på bussen Troms fylkestrafikk har satt busspassasjerer i Harstad i en fortvilet situasjon. Uten smarttelefon får de ikke betalt på bussen.

Det er imidlertid fastslått i lov at forbrukere har rett til å betale med kontanter, svarer justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H), på Stortinget.no.

"Når betaleren er forbruker, er retten til å betale med kontanter overfor en næringsdrivende betalingsmottaker fastsatt i lov 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) § 38 tredje ledd.".

– Det er ikke innført unntak for denne rettigheten av smittevernhensyn. Forbrukere har derfor fremdeles rett til å betale med kontanter.

Ifølge svaret kan forbrukere som mener at den næringsdrivendes betalingsvilkår er urimelige. kan klage til Forbrukertilsynet. Hun svarer også at det er den gjeldende næringsdrivendes ansvar å kjenne til hvilke regler som gjelder for virksomheten.

Eldre som ikke betaler på bussen, får likevel ikke bot på bussen, ifølge Troms fylkestrafikk.